Московские школьники могут получить дополнительные баллы для поступления в вуз - Собянин

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У московских школьников есть шанс получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. О том, как им воспользоваться, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Для учеников в возрасте 12-18 лет организуют специальный демонстрационный экзамен. С его помощью желающие смогут проверить свои знания по программам углубленного уровня. В этом учебном году выбор направлений таков:
Регистрация на экзамен уже открыта и продлится до 14 января 2024 года. Затем в январе-феврале состоится отборочный этап. Он пройдет дистанционно. А с марта по май запланирован основной этап экзамена. Это будет уже очное мероприятие на базе определенного федерального вуза столицы. В результате ребята смогут продемонстрировать, что вполне овладели профессиональными навыками, выходящими за пределы общеобразовательной школьной программы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва намерена стать мировым лидером по внедрению ИИ (искусственного интеллекта).
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