Московские школьники могут получить дополнительные баллы для поступления в вуз - Собянин

Московские школьники могут получить дополнительные баллы для поступления в вуз - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Регистрация на особый демонстрационный экзамен открыта до 14 января

У московских школьников есть шанс получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. О том, как им воспользоваться, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Для учеников в возрасте 12-18 лет организуют специальный демонстрационный экзамен. С его помощью желающие смогут проверить свои знания по программам углубленного уровня. В этом учебном году выбор направлений таков:

  • "Объектно-ориентированное программирование. Разработка приложений"
  • "Разработка настольных приложений"
  • "Компьютерное зрение"
  • "Веб-дизайн"
  • "Мехатронные системы. Электромеханика"
  • "Робототехника. Программирование систем управления"
  • "Эксплуатация дронов"
  • "Прототипирование"
  • "Промышленный дизайн"
  • "Фирменный стиль"
  • "Цифровая иллюстрация"
  • "Фотография"
  • "Медиатехнологии"
  • "Видеопроизводство".

Регистрация на экзамен уже открыта и продлится до 14 января 2024 года. Затем в январе-феврале состоится отборочный этап. Он пройдет дистанционно. А с марта по май запланирован основной этап экзамена. Это будет уже очное мероприятие на базе определенного федерального вуза столицы. В результате ребята смогут продемонстрировать, что вполне овладели профессиональными навыками, выходящими за пределы общеобразовательной школьной программы. 

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва намерена стать мировым лидером по внедрению ИИ (искусственного интеллекта).

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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