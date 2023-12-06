Московские школьники могут получить дополнительные баллы для поступления в вуз - Собянин

Регистрация на особый демонстрационный экзамен открыта до 14 января

У московских школьников есть шанс получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. О том, как им воспользоваться, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Для учеников в возрасте 12-18 лет организуют специальный демонстрационный экзамен. С его помощью желающие смогут проверить свои знания по программам углубленного уровня. В этом учебном году выбор направлений таков:

"Объектно-ориентированное программирование. Разработка приложений"

"Разработка настольных приложений"

"Компьютерное зрение"

"Веб-дизайн"

"Мехатронные системы. Электромеханика"

"Робототехника. Программирование систем управления"

"Эксплуатация дронов"

"Прототипирование"

"Промышленный дизайн"

"Фирменный стиль"

"Цифровая иллюстрация"

"Фотография"

"Медиатехнологии"

"Видеопроизводство".

Регистрация на экзамен уже открыта и продлится до 14 января 2024 года. Затем в январе-феврале состоится отборочный этап. Он пройдет дистанционно. А с марта по май запланирован основной этап экзамена. Это будет уже очное мероприятие на базе определенного федерального вуза столицы. В результате ребята смогут продемонстрировать, что вполне овладели профессиональными навыками, выходящими за пределы общеобразовательной школьной программы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва намерена стать мировым лидером по внедрению ИИ (искусственного интеллекта).