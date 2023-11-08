Собянин заявил, что Москва намерена стать мировым лидером по внедрению ИИ

Собянин заявил, что Москва намерена стать мировым лидером по внедрению ИИ
Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Столица занимает лидирующие позиции в сфере цифровизации

Москва является одним из самых современных городов на мировой карте. Высокие технологии активно применяются в разных сферах жизни Белокаменной. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал об успехах Москвы в вопросах использования возможностей искусственного интеллекта.

Руководитель главного города России подчеркнул, что сейчас Москва оказалась на пороге начала следующего этапа развития высоких технологий. В самое ближайшее время власти планируют внедрить передовые технологии еще глубже в городскую среду. Москва намерена стать мировым лидером по внедрению ИИ.

Собянин подчеркнул, что возможности искусственного интеллекта пользуются особенной популярностью в сфере здравоохранения. ИИ уже научился правильно ставить диагнозы по анализу информации, полученной при различных исследованиях пациентов.

Глава Москвы рассказал, что в будущем может появиться своего рода "цифровой двойник человека", который позволит не только проводить диагностику развившихся заболеваний, но и прогнозировать возможное развитие недуга и предотвращать такой негативный сценарий. Собянин отметил, что на данный момент уже оцифрованы порядка 15 миллионов медицинских карт москвичей.

Также возможности искусственного интеллекта активно применяются в образовательной сфере. Так, "Московская электронная школа" консолидировала в себе огромный объем данных.

Помимо этого, высокие технологии помогают повысить уровень безопасности москвичей и гостей столицы. За несколько минувших лет в Белокаменной обработали  колоссальное количество изображений машин и людей, при этом качество распознавания достигло 99,8%.

Собянин подчеркнул, что в рамках жесткой конкуренции наша страна должна идти только вперед и продолжать развиваться в сфере высоких технологий.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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