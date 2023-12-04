Собянин рассказал о строительстве участка МСД от МКАД до трассы в Солнцево

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Новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы в Солнцево готов на 45%. Об этом сообщил Сергей Собянин в понедельник, 4 декабря.

Речь идет об участке дороги, который пролегает по тоннелю под 32-м км МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе. Помимо этих инженерных сооружений, строителям предстоит обустроить надземный переход через МКАД около остановки "Южная ТЭЦ" и в районе строящегося жилищного комплекса "Южная Битца".

"Этот участок завершит формирование МСД с выездом на Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе и на трассу "Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы сообщил, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят в район Гольяново.