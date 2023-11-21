Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

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На Московских центральных диаметрах за четыре года было совершено более 725 миллионов поездок. Первые две линии наземного метро были открыты в конце 2019 года. А в 2023-м заработал МЦД-3.
С запуском новых объектов в Москве появились еще 74 станции, прямые маршруты с прямыми пересадками на МЦК, метрополитен и другие диаметры.
Такое колоссальное развитие транспортной системы в столице позволило сильно разгрузить соседние линии, а территории у МЦД приобрели большую привлекательность как для горожан, так и для бизнеса.
"Мы завершили интеграцию ж/д направлений с МЦК. Сейчас строим новые московские городские вокзалы МЦД: Митьково и Петровско-Разумовская, также реконструируем Беговую, Рижскую, Малино, Курский вокзал", – рассказал Собянин.
До конца следующего года, рассказал мэр, планируется полное обновление подвижного состава третьего диаметра, а к концу 2025-го – уже четвертого.
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