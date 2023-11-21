Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Впереди - полное обновление подвижного состава третьего диаметра

На Московских центральных диаметрах за четыре года было совершено более 725 миллионов поездок. Первые две линии наземного метро были открыты в конце 2019 года. А в 2023-м заработал МЦД-3.

С запуском новых объектов в Москве появились еще 74 станции, прямые маршруты с прямыми пересадками на МЦК, метрополитен и другие диаметры.

Такое колоссальное развитие транспортной системы в столице позволило сильно разгрузить соседние линии, а территории у МЦД приобрели большую привлекательность как для горожан, так и для бизнеса.

"Мы завершили интеграцию ж/д направлений с МЦК. Сейчас строим новые московские городские вокзалы МЦД: Митьково и Петровско-Разумовская, также реконструируем Беговую, Рижскую, Малино, Курский вокзал", – рассказал Собянин.

До конца следующего года, рассказал мэр, планируется полное обновление подвижного состава третьего диаметра, а к концу 2025-го – уже четвертого.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Раскрыт главный страх Киева

Армения согласилась поставить на Украину ракеты

Источники утверждают, что объемы поставок могут расширить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей