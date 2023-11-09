Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Транспортная система Москвы стала лучше благодаря БКЛ

Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро попали в "Книгу рекордов России". Они признаны самыми протяженными. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На западе и востоке БКЛ, где кольцо пересекает крупные водоемы, протяженность двупутных тоннелей составляет 11,5 км.

"Самые длинные подводные перегоны – между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники"

– написал Собянин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что этот проект был реализован благодаря труду многих проектировщиков, строителей и других специалистов. В целом на создание БКЛ потребовалось десять лет – "это крайне мало для объекта таких масштабов и такой сложности", указал мэр.

Большая кольцевая линия была полностью запущена 1 марта 2023 года. К настоящему моменту она уже является одной из самых востребованных, поскольку за счет удобных пересадок на другие линии метро, МЦК, МЦД позволяет пассажирам экономить до 45 минут времени в пути.

Ранее Сергей Собянин обратил внимание москвичей на изменения в системе наземного городского транспорта.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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