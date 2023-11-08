Реставрация дома Абрикосова в Потаповском переулке завершена - Собянин

Уникальным купеческим палатам XVII века вернули исторический облик

В Москве завершили реставрационные работы в Потаповском переулке, где находится доходный дом с квартирой купца Абрикосова. Именно этой купеческой семье мы обязаны появлению кондитерской фабрики, позже переименованной в Бабаевскую. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Дом Абрикосовых был построен в 1671 году. Изначально это были классические московские каменные палаты. Позже к зданию добавили флигели, во дворе разбили сад. Дом перенес пожар, несколько перестроек. В 19 веке там в разное время размещались пансион для девочек госпожи Анны Шрейдер, мужской пансион учителя Московского кадетского корпуса Андрея Брюло, мужской пансион Людвига Эннеса.

Купцы Абрикосовы были последними дореволюционными хозяевами палат. Они не только сдавали помещения в наем, но и сами жили на нижних этажах. В советское время там устроили коммуналки, а сверху надстроили еще два этажа.

К началу реставрации дом был в аварийном состоянии. Однако во многих помещениях сохранились следы уникальных купеческих интерьеров. Специалисты восстановили фасады, планировку, лепнину, роспись потолков, филенчатые двери, мраморные порталы каминов, наборный паркет.

В результате сейчас это – живой памятник истории, где культурные слои трех веков удалось органично вписать в современность, ведь здание сохранило не только свой облик, но и историческую функцию – осталось жилым.

Ранее Сергей Собянин показал отреставрированные исторические дома в Денежном переулке.