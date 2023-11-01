Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

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Возрождение Донского монастыря – один из наиболее ярчайших и масштабных проектов по реставрации памятников Москвы. Большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля монастыря уже проделана.
Как рассказали в мэрии, фасадами занимались специалисты из Москвы, купола привели в порядок реставраторы из Минкультуры. Глава ведомства Ольга Любимова указала, что город готовится к 2025 году – к 100-летию кончины патриарха Тихона, чьи мощи покоятся в монастыре.
Донской ставропигиальный мужской монастырь – объект культурного наследия федерального наследия, в который входит более трех десятков памятников истории и архитектуры. Комплексную реставрацию проводят за счет федерального и столичного бюджета – а также средств самой обители.
Как указал Сергей Собянин, приведено в порядок девять из двенадцати башен. В этом году завершили реставрационные работы в четырех. Проведена работа по вычинке и реставрации кладки из кирпича, белокаменного декора, установке оконных и дверных блоков.
Приведены в порядок фасады и купола Нового собора, перестроенного еще в конце XVIII столетия. Отреставрирована кладка с декором, отремонтированы входы в храм, произведена замена столярных заполнений окон галереи. На время самих работ собор не закрывали – в нем проводили службы.
Как указал мэр, уже через несколько лет Донской монастырь будет представлен перед москвичами во всем своем великолепии.
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