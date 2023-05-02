Собянин пригласил горожан познакомиться с уникальными восстановленными памятниками архитектуры

Мероприятие продлится до 31 мая

Более 50 отреставрированных памятников архитектуры смогут увидеть москвичи и гости столицы в Дни исторического и культурного наследия, которые пройдут в мае. Весь месяц посетителей ждут на ВДНХ, в старинных усадьбах и на смотровых площадках. О самых интересных мероприятиях цикла "Реставрация наследия" рассказал Сергей Собянин.

В Москве заботливо относятся к памятникам старины. За 12 лет восстановили более 2 тыс. культурных объектов. В порядок приводятся не только музейные экспонаты, но и жилые дома, отнесенные к разряду памятников. Так, в прошлом году из бюджета города были оплачены, помимо капитального ремонта, реставрационные работы в старинных домах на улицах Остоженка, Волхонка, в Староконюшенном переулке.

В некоторые здания в обычное время нет свободного доступа, но в Дни исторического наследия москвичи могут лично ознакомиться с результатами реставраций.

"В этом году жители и гости столицы смогут побывать в более чем 50 отреставрированных памятниках архитектуры",

– написал Сергей Собянин. Он особо выделил открытый для посещений главный дом городской усадьбы Сумарокова – Тюляевой на улице Забелина, похожий на средневековый замок особняк Новиковых – Свешниковой на Большой Полянке, усадьбу Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице.

Для экскурсантов будут также открыты колокольня Высоко-Петровского монастыря, Театр на Бронной, Литературный институт, Хлебозавод №5.

Желающие посетить эти и другие объекты, могут записаться на портале "Узнай Москву".

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на площадки фестиваля "Московская весна".