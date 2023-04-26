В Москве стартует летний туристический сезон

Для жителей и гостей столицы предлагаются новые идеи культурного досуга и маршруты для прогулок

Москва открывает очередной летний туристический сезон. В теплое время года столица традиционно принимает гораздо больше гостей, чем в другие месяцы, поэтому готовится заранее: прорабатывает новые прогулочные маршруты, составляет программы уличных фестивалей, взаимодействует с другими популярными туристическими регионами.

Сориентироваться в московских мероприятиях поможет специальная летняя туристическая карта событий, которая будет постепенно пополняться.

С 1 мая стартует масштабный гастрономический проект "Московский завтрак на верандах". В течение месяца участвующие в акции кафе и рестораны, узнать которые можно будет по наклейке на двери и по яркому меню на самих верандах, будут предлагать на завтрак особый утренний сет из трех или четырех блюд.

Для юных путешественников подготовили интерактивный маршрут "Играй в Москву". В туристических инфоцентрах и отелях можно будет получить карту с отмеченными точками и определенными заданиями. В обмен на заполненную карту ребенок получит памятный сувенир от города.

Гости столицы смогут полюбоваться видами из кабинки канатной дороги над Москвой-рекой или небоскребов Сити. В жаркие дни можно будет поплавать открытых бассейнах, позагорать на пляжах или пройтись по тенистым экотропам.

Любителям коротких поездок в другие регионы будет интересен совместный проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода "Три столицы: от рассвета до заката".

"Мы будем подсказывать неочевидные места для путешественников – для этого мы запускаем на турсервисе Russpass специальный проект о летних предложениях трех городов “От рассвета до заката”, который будет обновляться в течение всего лета",

– приводит mos.ru слова председателя Комитета по туризму города Москвы Евгения Козлова.

Еще один совместный проект "Два города – миллион впечатлений" подскажет, как интересно провести время в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, какой доход приносит городу туристическая индустрия.