Собянин объявил результаты голосования за самую красивую станцию БКЛ

Собянин объявил результаты голосования за самую красивую станцию БКЛ
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Москвичи оценили дизайн новой кольцевой линии

Голосование за самую красивую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) завершено. Мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, дизайн каких станций понравился москвичам больше всего.

Большое метрокольцо Москвы полностью замкнулось 1 марта 2023 года. Тогда в один день состоялась премьера сразу 9 станций из 31. Жители столицы тут же по достоинству оценили важность новой линии подземки – миллионы пассажиров воспользовались открывшимися для них новыми маршрутами в первые же дни работы БКЛ. Всего же за март было совершено более 26 млн поездок по большому кольцу.

В начале марта москвичам предложили оценить и дизайн новых станций. В голосовании на платформе "Активный гражданин" приняли участие больше 170 тысяч человек. В результате определилась тройка победителей:

"Первое место (21% голосов) заняла станция "Марьина Роща" с колоннами в виде фарфоровых чайников",

– сообщил Сергей Собянин. "Серебро" завоевала "Рижская", за нее отдали голоса 19% москвичей. На третьем месте – станция "Нагатинский Затон", украшенная впечатляющими мозаичными панно с рыбами.

Сейчас идут работы по благоустройству территории вокруг новых станций БКЛ. Для некоторых строятся дополнительные спуски и подземные переходы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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