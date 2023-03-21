На станции "Печатники" установлено рекордное для восточного участка БКЛ количество эскалаторов — Сергей Собянин

Большая кольцевая линия бьет рекорды по протяженности подъемников

На станциях Большой кольцевой линии столичного метрополитена установлено 252 современных эскалатора. А рекордсменом по количеству эскалаторов на восточном участке является станция метро "Печатники" – здесь их целых семнадцать, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Они связывают три уровня станции и помогают пассажирам пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на МЦД-2", – указал глава города.

Суммарно длина всех эскалаторов Большой кольцевой линии превосходит в пятнадцать раз длину главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – это больше семи километров.

А длина самого длинного эскалатора московского метро составляет 130 метров – он расположен на "Марьиной роще".