Сергей Собянин рассказал о пяти самых популярных сервисах столичного метро

Сергей Собянин рассказал о пяти самых популярных сервисах столичного метро
Фото: АГН Москва
Каждый день услугами московской подземки пользуются около 8 миллионов человек

Сеть метрополитена в Москве – одна из крупнейших транспортных систем в мире. Примерно восемь миллионов человек ежедневно пользуются ее услугами. Чтобы поездки были комфортнее, столичное метро предлагает дополнительные сервисы. О самых востребованных из них рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Нетрудно угадать, что чаще всего пассажиры обращаются на Склад забытых вещей. Только за этот год сотрудники подземки обнаружили в вагонах и на станциях более 10 тысяч предметов. "Лидерами" являются зонты, шапки, перчатки, на втором месте – телефоны и зарядки. Но случаются и уникальные находки – к примеру, флейта и огромный плюшевый гусь.

Забытые в метро вещи ждут на складе своего хозяина в течение полугода. Узнать, куда именно обращаться за потерей, можно с помощью чат-бота Александры или в контакт-центре "Московского транспорта" по номеру 3210.

Еще один важный сервис действует в Москве с 2013 года. Это Центр обеспечения мобильности пассажиров. Его сотрудники сопровождают в поездках пассажиров с нарушением зрения, слуха, людей в инвалидной коляске, а также помогают многодетным и организаторам школьных групп.

Фото: АГН Москва

Для маленьких пассажиров разработан сервис "Потерялся? Не уходи!":

"На самых видных местах станций метро и МЦК размещены плакаты с героями мультфильмов. Если дежурный по станции видит одинокого ребенка около наклейки, он обязательно подойдет и предложит помощь",

– написал в своем блоге Сергей Собянин.

Культурный проект московского метро – "Музыка в метро", наверное, самый заметный и повышающий настроение. Начинающие исполнители и известные музыканты, работающие в самых разных жанрах, могут выбрать площадку по своему вкусу и уровню громкости и радовать зрителей во внепиковые часы.

Популярны также стойки информации "Живое общение", которые расположены на 28 станциях. Их сотрудники помогут выбрать оптимальный маршрут или тариф, а гости города могут приобрести здесь сувенирную продукцию.

"Будем продолжать развивать сервисы, которые нацелены на удобство и комфорт наших пассажиров", – заверил Сергей Собянин.

Ранее в Москве подвели итоги голосования за самую красивую новую станцию БКЛ.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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