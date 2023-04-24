Новые электробусы московского производства выйдут на городские маршруты в 2023 году – Собянин

Через два года электробусный парк Мосгортранса увеличится вдвое

На московских улицах скоро появятся новенькие электробусы, собранные здесь же, в столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) уже готовы около 40 единиц, еще 10 – в процессе",

– написал Собянин в своем телеграм-канале, указав, что в течение 2023-24 г.г. столичный парк электробусов пополнит 1200 машин. Из них 1000 поставит ПАО "КАМАЗ" и 200 – "Группа ГАЗ".

Причем есть важный момент – с 2021 г. производство электробусов локализовано в Москве. В частности, на СВАРЗ устанавливают аккумуляторные батареи и электрику, сиденья для пассажиров, валидаторы, медиаэкраны, систему видеонаблюдения и Wi-Fi. Испытания на герметичность салона, покраска, пуско-наладочные работы – все это тоже поводится уже в Москве.

Благодаря локализации производства на месте использования удалось сократить время поставок новых электробусов Мосгортрансу, сэкономить на логистике и создать новые рабочие места для москвичей. При этом, по условиям контракта жизненного цикла, производители обязуются в течение 15 лет обслуживать транспортные средства, поддерживая их работоспособность.

Напомним, что первые электробусы вышли на столичные улицы почти 5 лет назад – 1 сентября 2018 года. В настоящий момент для пассажиров в Москве работает 1055 электробусов на 79 маршрутах. Это не только значительно повысило комфортность пассажирских перевозок за счет салонов с климат-контролем, слотами для зарядки техники, удобных мест для колясок, "умного" освещения. Замена дизельного транспорта на электробусы положительно сказывается на экологии, сокращая углеродный след.

Ранее сообщалось, что в Москве планируется установить в этом году еще около 200 новых ультрабыстрых зарядных станций в дополнение к 200 уже имеющимся, а также решено открыть второй электробусный парк.