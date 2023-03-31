Электробусы в Москве выйдут на 29 новых маршрутов - Собянин

Электробусы в Москве выйдут на 29 новых маршрутов - Собянин
Фото: пресс-служба
Современный общественный транспорт российского производства помогает заботиться об окружающей среде и здоровье горожан

Москва последовательно пересаживается с дизельных автобусов на электробусы. За четыре года, прошедших со старта программы, электробусный парк столицы стал одним из самых крупных в мире и продолжает увеличиваться. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Первые электробусы вышли на столичные маршруты в сентябре 2018 года. За это время они перевезли 300 миллионов пассажиров. Многие в Москве уже настолько привыкли к комфорту, который дарит новый транспорт, что не представляют себе поездки в салоне без кондиционера, разъема для бесплатной зарядки гаджета и удобного места для коляски.

"В электробусах выпуска 2022 года ездить еще комфортнее. В них установлены электрические отопители, поддерживающие оптимальную температуру салона, и "умное" освещение, которое меняется с холодного на теплое в зависимости от времени",

– сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Сейчас по улицам столицы курсируют 1055 электробусов по 79 маршрутам. Самые популярные: м16, 637 и т76 – в будни на них совершается почти 60 тысяч поездок.

Первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк расположен вблизи деревни Красная Пахра (ТиНАО). Там техника "отдыхает", проходит обслуживание и ремонт. Этим летом откроется новый электробусный парк – второй в России – на северо-западе Москвы в районе Митино. Параллельно в столице установят еще около 200 ультрабыстрых зарядных станций. Это позволит запустить еще 29 электробусных маршрутов уже в 2023 году.

Фото: пресс-служба

Важно, что город уже заключил с ПАО "КАМАЗ" и "Группа ГАЗ" контракт на поставку в ближайшие два года еще 1,2 тыс. электробусов. Это значит, что экологичных маршрутов в столице станет больше и ходить общественный транспорт будет чаще.

Чем же так хороши отечественные электробусы и особенно их последние, модернизированные версии? Во-первых, это очень экологичный транспорт. На одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на одного пассажира автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Благодаря отказу от дизельных автобусов только в 2022 году выброс углекислого газа в столице уменьшился на 36 тысяч тонн, а загрязняющих веществ - на 280 тонн, что особенно заметно вблизи крупных автомагистралей.

Фото: пресс-служба

Кроме того, салоны электробусов очень удобны для маломобильных пассажиров и путешественников с маленькими детьми. Им стало удобнее садиться в электробус за счет автоматической аппарели (пандуса) и функции наклона кузова. Места для колясок оборудованы кнопкой вызова водителя.  

Благодаря энергоемким батареям новые электробусы могут проезжать без подзарядки до 80 км. Медиаэкраны в салоне транслируют важные новости о жизни города и показывают ближайшие остановки, чтобы можно было своевременно подготовиться к выходу и не проехать пункт назначения. Таким образом, обновление парка общественного транспорта столицы – это вложения в комфорт и удобство горожан, заботу о природе и, следовательно, здоровье москвичей. 

Ранее Сергей Собянин рассказал о преимуществах новой автомагистрали – Московского скоростного диаметра.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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