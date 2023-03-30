Бесплатно пользоваться магистралью смогут автомобилисты из столицы и ближнего Подмосковья

Движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) должно быть полностью открыто уже в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

МСД – важная новая транспортная артерия столицы. Она пройдет с севера на юг, соединив трассы на Санкт-Петербург и Казань. Протяженность дороги составит 68 км. По некоторым участкам движение уже открыто, в том числе действует Северо-Восточная хорда.

"Это скоростной диаметр, который идет от платной дороги на Санкт-Петербург до Казанского направления. Он не соединен сегодня с М-12, потому что М-12 еще до конца не построена. Надеемся, в этом году она уже подойдет в районе Некрасовки",

– поделился планами мэр. Параллельно идет строительство южного участка МСД, который протянется в ТиНАО по маршруту Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе.

Когда трасса будет полностью готова, москвичи смогут значительно меньше тратить времени на дорогу из одного конца города в другой, поскольку им не придется заезжать на загруженные Садовое и Третье транспортное кольцо.

Для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья проезд по МСД будет бесплатным. С автомобилей, следующих транзитом из других регионов, будут взимать плату за движение по МСД.

Ранее Сергей Собянин рассказал, сколько сэкономили пассажиры наземного транспорта столицы после введения бесплатных пересадок.