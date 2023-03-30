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Движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) должно быть полностью открыто уже в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
МСД – важная новая транспортная артерия столицы. Она пройдет с севера на юг, соединив трассы на Санкт-Петербург и Казань. Протяженность дороги составит 68 км. По некоторым участкам движение уже открыто, в том числе действует Северо-Восточная хорда.
"Это скоростной диаметр, который идет от платной дороги на Санкт-Петербург до Казанского направления. Он не соединен сегодня с М-12, потому что М-12 еще до конца не построена. Надеемся, в этом году она уже подойдет в районе Некрасовки",
– поделился планами мэр. Параллельно идет строительство южного участка МСД, который протянется в ТиНАО по маршруту Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе.
Когда трасса будет полностью готова, москвичи смогут значительно меньше тратить времени на дорогу из одного конца города в другой, поскольку им не придется заезжать на загруженные Садовое и Третье транспортное кольцо.
Для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья проезд по МСД будет бесплатным. С автомобилей, следующих транзитом из других регионов, будут взимать плату за движение по МСД.
Ранее Сергей Собянин рассказал, сколько сэкономили пассажиры наземного транспорта столицы после введения бесплатных пересадок.
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