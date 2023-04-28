Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль "Московская весна"

Гостей ждут на 27 площадках в разных районах города

В столицу вновь пришла "Московская весна", об этом сообщил мэр Сергей Собянин. И речь сейчас не о погоде, а о фестивале, уже полюбившемся москвичам и туристам.

Фестиваль "Московская весна" в этом году пройдет с 28 апреля по 9 мая на различных площадках в центре города и столичных округах. Программа насыщена, разнообразна, так что каждый сможет найти себе мероприятия по душе.

Так, на Гоголевском бульваре будет представлен антиквариат, на Тверском – работы молодых российских дизайнеров. На Площади революции обустроен роллердром.

Для детей подготовлена интересная программа мастер-классов. К примеру, юные москвичи смогут узнать, как правильно ухаживать за домашними растениями, какие системы полива можно использовать. Художники научат ребят рисовать плакаты, дизайнеры – художественному конструированию.

Поклонники театрально искусства смогут насладиться спектаклями на открытых сценах, любители пения и музыки – концертами.

Специальная программа посвящена Дню Победы. 8 и 9 мая на фестивальных площадках будут звучать стихи и песни военных лет. Желающие смогут оформить поздравительные открытки для ветеранов.

Помимо этого, на 23 фестивальных площадках будут работать шале проекта "Москва помогает", куда можно приносить подарки для участников специальной военной операции и жителей новых российских территорий.

Подробнее узнать, что приготовила Москва на грядущие праздники, можно на сайте Сергея Собянина.

Обращаем внимание, что на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что 27-29 апреля в Москве на "Острове мечты" проходит первый семейный городской фестиваль "Мой район".