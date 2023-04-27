Первый семейный фестиваль "Мой район" пройдет в Москве на "Острове мечты"

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
В Москве на территории культурно-развлекательного центра "Остров мечты" (проспект Андропова, дом 10) 27 апреля открылся первый городской семейный фестиваль "Мой район". В течение трех дней, по 29 апреля, с 11:00 до 20:00 там будут работать спортивные и развлекательные площадки, а также рынок с продукцией местных брендов. Вход свободный.
Фестиваль поделен на четыре тематические зоны.
На площадке "Вселенная спорта" профессиональные инструкторы научат желающих кататься на скейтборде.
Посетители площадки "Вселенная развлечений" познакомятся с миром виртуальной реальности. Там же пройдут мастер-классы по зажигательным танцам и уличному граффити.
На площадке "Вселенная детства" можно поиграть в "Монополию" и "Имаджинариум", расписать футболку, собрать гигантский конструктор, попробовать свои силы на полосе препятствий.
На площадке "Вселенная четвероногих друзей" гости увидят показательные выступления кинологов с собаками, выполняющими сложные и забавные трюки.
Здесь же столичные бренды в рамках программы "Сделано в Москве" представят свою продукцию: одежду, украшения, предметы декора, настольные игры, игрушки, книги.
И, конечно, к услугам гостей аттракционы, мороженое, музыка – все, что нужно для хорошего настроения всей семье.
Найдена уязвимость американских военных самолетов
Китайский лидер выступил с громким заявлением