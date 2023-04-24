Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"
Фото: mos.ru
На площадках благотворительного мероприятия побывали 450 тысяч человек

450 тысяч человек побывали на площадках благотворительного фестиваля "Пасхальный дар" в Москве. Жители и гости столицы увидели спектакли, концерты, организованные благотворительными фондами, и приобрели пасхальные сувениры, рассказал глава города Сергей Собянин.

"Пасхальная неделя – традиционное время для помощи и поддержки тех, кто в этом нуждается. Поэтому фестиваль мы посвятили отзывчивости и добрым делам", – поделился Собянин.

Туристы и москвичи окунулись в прекрасное: увидели спектакли и концерты. Все собранные средства будут направлены на помощь нуждающимся.

А детишек учили на мастер-классах изготовлению открыток и куличей, запекаемых в традиционной русской печи. В пункты сбора "Москва помогает" принесли тысячи подарков для защитников Родины и жителей новых регионов страны.

Фестиваль проводят восьмой раз. В 2023 году мероприятия прошли на двадцати пяти площадках во всех округах столицы.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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