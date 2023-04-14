Сергей Собянин рассказал, как цифровые сервисы Москвы делают жизнь горожан комфортнее

Столица завоевала Гран-при национальной премии "Умный город"

Москва получила Гран-при первой национальной премии "Умный город" за вклад в цифровизацию городского хозяйства. Призеры – восемь проектов столицы, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Награды получили создатели "Цифрового двойника Москвы" – точной 3D-копии города со всеми зданиями, сооружениями и объектами. Она будет использоваться при планировании строительства и контроле за ходом реализации значимых проектов.

Отмечен наградой метрополитен Москвы – за лучшее решение для обеспечения комфорта маломобильных граждан, для которых разработан сервис "Центр обеспечения мобильности пассажиров". Турсервис Russpass тоже заслужил награду – с ним можно быстро и удобно запланировать поездку по столице и остальным российским регионам.

А "Мои платежи" с сервисом "Получение и оплата ЕПД" помогают своевременно получить и оплатить счет за ЖКХ. Всего на портале мэра города доступно свыше девяти тысяч городских и коммерческих услуг, включая счета за электричество, интернет, детский сад, штрафы.

