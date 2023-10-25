Количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900 - Собянин

Количество маршрутов наземного транспорта в Москве превысило 900 - Собянин
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Столичная сеть городских пассажирских перевозок – одна из самых развитых в мире

Система наземного транспорта в Москве за последние 10 лет получила прорывное развитие. Сейчас она является одной из самых крупных и современных в мире. При этом специалисты продолжают работать над ее развитием, чтобы горожанам было удобнее добираться на работу, до социальных и культурных объектов. О том, что сделано за последнее время, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время число маршрутов наземного транспорта в столице превысило 900. По многим из них курсируют инновационные электробусы. Впервые такой экологичный и комфортный транспорт вышел на московские улицы в 2018 году, сейчас же по Москве курсирует более 1250 этих машин.

Обычные автобусы также обновляются. По оценке специалистов, на сегодняшний день московский парк наземного транспорта является одним из самых молодых в Европе.

При этом город сотрудничает и с коммерческими перевозчиками. В 2016 году для них определили единые стандарты по обеспечению безопасности движения, тарифной политике, качеству обслуживания.

Для удобства пассажиров на столичных дорогах с 2013 г. выделены специальные полосы для движения автобусов и электробусов, за счет чего многие участки пути преодолеваются на общественном транспорте в 2-3 раза быстрее. Остановочные павильоны тоже стали современными: не только красивыми внешне, но и с комфортными скамейками, широкой крышей, слотами для зарядки гаджетов, информативными табло.

Трамвайный парк также переживает модернизацию. С 2017 года город закупил более 500 современных трамваев российского производства. Они низкопольные и малошумные, что повышает комфорт пассажиров и окружающих.

Активно развивается система городского транспорта в Новой Москве. За последние 11 лет сеть маршрутов наземного транспорта в ТиНАО выросла на 83%. Сегодня там действует 174 автобусных и электробусных маршрута. Популярностью пользуется сервис "По пути", обеспечивающий пассажирские перевозки по требованию.

Ранее Сергей Собянин сообщил об увеличении доли электробусов в парке "Мосгортранса".

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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