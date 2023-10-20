Собянин разрешил владельцам летних веранд не демонтировать конструкции на зиму

Собянин разрешил владельцам летних веранд не демонтировать конструкции на зиму
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Единственное условие – не мешать проезду уборочной техники

Владельцы летних террас в Москве могут не демонтировать конструкции в конце сезона. На такое послабление пошел мэр Сергей Собянин в рамках мер поддержки сферы общепита. Единственное условие – веранды не должны мешать движению пешеходов и работе уборочной техники в зимний период.

Фактически, не разбирать летник конструкции могул владельцы кафе и ресторанов, размещенных в городских парках, во дворах нежилых помещений, на частных земельных участках. Принимать там гостей зимой, конечно, будет нельзя, но и тратить время и средства на демонтаж и хранение конструкций не придется.

Конечно, владельцы таких заведений общественного питания должны будут заботиться о безопасности, в частности, следить за своевременной уборкой снега и наледи и пр.

Аналогичная мера действовала и прошлой зимой. Тогда предложением сэкономить, которое внесли столичные рестораторы, воспользовались владельцы 346 летних кафе. 

Ранее Сергей Собянин выделил матпомощь столичным ветеранам к 82-й годовщине битвы под Москвой.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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