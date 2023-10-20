Собянин разрешил владельцам летних веранд не демонтировать конструкции на зиму

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Владельцы летних террас в Москве могут не демонтировать конструкции в конце сезона. На такое послабление пошел мэр Сергей Собянин в рамках мер поддержки сферы общепита. Единственное условие – веранды не должны мешать движению пешеходов и работе уборочной техники в зимний период.
Фактически, не разбирать летник конструкции могул владельцы кафе и ресторанов, размещенных в городских парках, во дворах нежилых помещений, на частных земельных участках. Принимать там гостей зимой, конечно, будет нельзя, но и тратить время и средства на демонтаж и хранение конструкций не придется.
Конечно, владельцы таких заведений общественного питания должны будут заботиться о безопасности, в частности, следить за своевременной уборкой снега и наледи и пр.
Аналогичная мера действовала и прошлой зимой. Тогда предложением сэкономить, которое внесли столичные рестораторы, воспользовались владельцы 346 летних кафе.
Ранее Сергей Собянин выделил матпомощь столичным ветеранам к 82-й годовщине битвы под Москвой.
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