На развитие столичного образования выделено более 500 млрд рублей – Собянин

На развитие столичного образования выделено более 500 млрд рублей – Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Уже в следующем году отремонтируют и обновят оборудование 50 школ

В 2024 году в Москве стартует масштабная программа обновления столичных школ. Планируется отремонтировать более 900 зданий образовательных учреждений. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, уточнив, что 50 школ будут модернизированы уже в следующем году.

В целом, на развитие московского образования в 2024 году предусмотрено 547,5 млрд рублей. В том числе 4,3 млрд рублей выделено в виде грантов образовательным организациям в качестве поощрения за достижение высоких результатов.

Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство и работу с электронными технологиями проекта "Московская электронная школа" ("МЭШ"). За участие в целевой программе по подготовке выпускников к ЕГЭ тоже предусмотрены специальные выплаты, их размер будет зависеть от учебной нагрузки и достигнутых результатов.

Что касается трансформации системы среднего профессионального образования, то она фактически уже началась с этого учебного года. Задача – удовлетворение запросов реальной экономики. Для этого в новых учебных программах количество практико-ориентированных часов увеличено с 30% до 70%. Причем практические занятия должны проходить на базе учебных заведений и предприятий, куда будущие профессионалы придут работать. При этом масштабное обновление материально-технической базы колледжей, в первую очередь мастерских и лабораторий, также запланировано.

Старшеклассники в школах продолжат обучение в соответствии с новым стандартом предпрофессионального образования. Предусмотрено шесть направлений – ИТ, медицинское, инженерное, психолого-педагогическое, предпринимательское и медиа. Обучение по таким программам помогает узнать особенности профессий и определиться с осознанным выбором будущей специальности.

Ранеезаместитель мэра Андрей Бочкарев, курирующий в правительстве столицы вопросы градостроительной политики и строительства, рассказал о новых школах в Москве.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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