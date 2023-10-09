Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс — 2023"

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Более 150 человек одержали победу на Московском чемпионате "Абилимпикс – 2023", где участники занимались созданием сайтов, конструированием роботов, моделирование одежды и ремонтом автомобилей, а также соревнованиями в слесарном деле, сварочных технологиях и другом ремесле, указал Сергей Собянин
По словам мэра, с каждым проведением чемпионата задачи усложняются, появляются новые актуальные направления. На последнем конкурсе были введены такие как "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети".
Оцениванием работы были заняты 300 экспертом из ведущих компаний Москвы. Самые талантливые конкурсанты уже получили приглашение на стажировку и работу.
Победители будут представлять город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченным возможностями, который состоится в конце октября.
Действия бывшей советской республики сильно портят отношения между странами