Сергей Собянин подвел итоги Московского чемпионата "Абилимпикс — 2023"

Самые талантливые конкурсанты уже получили приглашение на стажировку и работу в лучших компаниях столицы

Более 150 человек одержали победу на Московском чемпионате "Абилимпикс – 2023", где участники занимались созданием сайтов, конструированием роботов, моделирование одежды и ремонтом автомобилей, а также соревнованиями в слесарном деле, сварочных технологиях и другом ремесле, указал Сергей Собянин

По словам мэра, с каждым проведением чемпионата задачи усложняются, появляются новые актуальные направления. На последнем конкурсе были введены такие как "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети".

Оцениванием работы были заняты 300 экспертом из ведущих компаний Москвы. Самые талантливые конкурсанты уже получили приглашение на стажировку и работу.

Победители будут представлять город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченным возможностями, который состоится в конце октября.