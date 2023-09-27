Собянин: более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Наибольшее количество победителей - в номинации "Молодежь Москвы"

Объявлены итоги конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций. Как отметил Сергей Собянин, в этом году поставлен своеобразный рекорд: из почти 900 подавших заявку НКО гранты получит 241 организация.

Конкурс грантов на реализацию социальных инициатив некоммерческих организаций столичное правительство проводит уже более 20 лет. За это время поддержку получили 3,2 тыс. добрых и полезных проектов.

В этом году больше всего победителей номинировались в категории "Молодежь Москвы" – 66 проектов.

"Эта номинация всегда была одной из самых популярных, но такое количество победителей – впервые",

– отметил в своем блоге Сергей Собянин. В тройку лидеров также вошли номинации "Наше наследие" (47 победителей) и "ЗОЖ и спорт" (29 победителей).

Гранты мэра помогут активистам делать полезные и нужные дела. Так, общественно-гуманитарный центр "Молодежное сообщество" организует фестиваль "Культурная столица", посетители которого смогут больше узнать о традициях разных народов нашей страны. Московская федерация айкидо проведет Кубок Мэра Москвы по айкидо для юных воспитанников спортивных клубов. Благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" запустит проект "Протянем руку помощи", направленный, в частности, на обеспечение участников специальной военной операции лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения и гигиеническими средствами.

Полный список получателей грантов опубликован на сайте грантымэра.душевная.москва.

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