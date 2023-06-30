Восемь московских компаний стали победителями конкурса перспективных российских брендов - Собянин

Лидеры производят как потребительские товары, так и информационные технологии

Восемь из 32 победителей конкурса перспективных российских брендов – это московские компании. Об этом с гордостью сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он рассказал о самом конкурсе и его победителях.

Конкурс российских брендов проходил в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организатором которого выступило Агентство стратегических инициатив. Целью мероприятия было показать разнообразие интересной и качественной отечественной продукции.

На победу претендовали более 5 тыс. компаний, подавших заявки. В итоге лучшими из лучших в этом году были признаны 32 бренда, в том числе восемь – из Москвы.

"Наши компании первые в номинациях "креативные индустрии", "информационные технологии", "потребительские товары" и "высокие технологии",

– написал Сергей Собянин в своем блоге и перечислил победителей. Ими стали:

VR Concept со своей многопользовательской программной платформой для работы с любой 3D-моделью в VR;

BASK – лидер в производстве высокотехнологичной одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, туризма, активного отдыха;

VMMGAME – производство современной компьютерной мебели;

Natty’s – производитель натуральной ореховой пасты;

NexTouch – производитель интерактивного оборудования;

PIX Robotics – разработчик ПО для анализа и структурирования данных, а также управления роботами;

Be easy kid – производитель функциональной одежды для детей с особенностями развития;

BIBLIOTEKA AROMATOV, Fragrance Community предлагает широкий выбор парфюмерной воды и премиум-ароматов для дома по доступной цене.

Сергей Собянин отметил, что половина московских победителей являются участниками программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве". Причем сейчас в ней могут участвовать не только ООО и ИП, но и самозанятые.

Ранее стало известно, что московские производители при поддержке городских властей за первую половину года поставили за рубеж продукцию на 3,6 млрд рублей.