Восемь московских компаний стали победителями конкурса перспективных российских брендов - Собянин

Восемь московских компаний стали победителями конкурса перспективных российских брендов - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Лидеры производят как потребительские товары, так и информационные технологии

Восемь из 32 победителей конкурса перспективных российских брендов – это московские компании. Об этом с гордостью сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он рассказал о самом конкурсе и его победителях.

Конкурс российских брендов проходил в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организатором которого выступило Агентство стратегических инициатив. Целью мероприятия было показать разнообразие интересной и качественной отечественной продукции.

На победу претендовали более 5 тыс. компаний, подавших заявки. В итоге лучшими из лучших в этом году были признаны 32 бренда, в том числе восемь – из Москвы.

"Наши компании первые в номинациях "креативные индустрии", "информационные технологии", "потребительские товары" и "высокие технологии",

– написал Сергей Собянин в своем блоге и перечислил победителей. Ими стали:

  • VR Concept со своей многопользовательской программной платформой для работы с любой 3D-моделью в VR;
  • BASK – лидер в производстве высокотехнологичной одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, туризма, активного отдыха;
  • VMMGAME – производство современной компьютерной мебели;
  • Natty’s – производитель натуральной ореховой пасты;
  • NexTouch – производитель интерактивного оборудования;
  • PIX Robotics – разработчик ПО для анализа и структурирования данных, а также управления роботами;
  • Be easy kid – производитель функциональной одежды для детей с особенностями развития;
  • BIBLIOTEKA AROMATOV, Fragrance Community предлагает широкий выбор парфюмерной воды и премиум-ароматов для дома по доступной цене.

Сергей Собянин отметил, что половина московских победителей являются участниками программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве". Причем сейчас в ней могут участвовать не только ООО и ИП, но и самозанятые.

Ранее стало известно, что московские производители при поддержке городских властей за первую половину года поставили за рубеж продукцию на 3,6 млрд рублей.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Браво": турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина

Москва пользуется особым уважением в Турции

Сокрушительный удар: в США описали унылую судьбу западных ПВО Украины

Системы не были готовы к случившемуся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей