Собянин назвал способы пополнения бюджета Москвы

Растущие доходы города позволяют финансировать социальные проекты и программу благоустройства

Бюджет столицы увеличивается год от года, в том числе, благодаря действующей в Москве программе льгот и преференций для бизнеса. Об этом рассказал в интервью "КП" мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что значительный взнос в казну поступает от малого бизнеса, а в последние годы – и от самозанятых. Их налоговые отчисления составляют сейчас около четверти всего бюджета города.

"У нас в Москве самый активный и творческий малый бизнес. Каждый бизнесмен или самозанятый платит в бюджет вроде бы немного. Но когда речь идет о миллионах людей, то вместе они обеспечивают сотни миллиардов рублей доходов",

– пояснил Собянин.

Естественно, что основной капитал Москве приносит средний и крупный бизнес: банки, страховые компании, строители, представители торговой сферы – все, кто работают в Москве, платят налоги, которые идут в бюджет города.

При этом столичные власти делают все, чтобы привлечь в Москву крупный бизнес. К примеру, разработанные меры поддержки, система льгот для промышленности ожидаемо приводят к тому, что растет производство – соответственно, увеличиваются и отчисления в бюджет.

И даже знаменитая московская программа благоустройства помогает росту бюджетных поступлений, отмечает мэр. Поскольку красивый комфортный город привлекает больше высокооплачиваемых специалистов, следовательно, наращиваются обороты бизнеса.

Ранее стало известно, что московские производители при поддержке города в текущем году уже продали за рубеж продукцию на 3,6 млрд рублей.