Общегородской выпускной в Москве пройдет 24 июня в Парке Горького – Собянин

Общегородской выпускной в Москве пройдет 24 июня в Парке Горького – Собянин
Фото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
Для школьников и сопровождающих подготовлена большая праздничная программа

Традиционный праздник для выпускников московских школ состоится в этом году в Парке Горького 24 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Подготовлена большая программа. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки",

– рассказал Сергей Собянин.

Праздничная программа начнется в 20:00 24 июня и продлится всю ночь – до 06:00. В это время находиться в Парке Горького будут исключительно выпускники и их сопровождающие – проход будет организован по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Ранее Сергей Собянин рассказал о расширении программы оплачиваемых летних стажировок для старшеклассников.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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