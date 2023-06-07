Общегородской выпускной в Москве пройдет 24 июня в Парке Горького – Собянин

Для школьников и сопровождающих подготовлена большая праздничная программа

Традиционный праздник для выпускников московских школ состоится в этом году в Парке Горького 24 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Подготовлена большая программа. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки",

– рассказал Сергей Собянин.

Праздничная программа начнется в 20:00 24 июня и продлится всю ночь – до 06:00. В это время находиться в Парке Горького будут исключительно выпускники и их сопровождающие – проход будет организован по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Ранее Сергей Собянин рассказал о расширении программы оплачиваемых летних стажировок для старшеклассников.