Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии районов на юго-востоке Москвы

Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии районов на юго-востоке Москвы
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Новые дороги, метро, школы, парки радуют москвичей

Москва реализует комплексный подход к развитию города. В публикации в своем блоге 26 июня мэр Сергей Собянин подробно рассказал, как модернизация социальной и транспортной инфраструктуры в Лефортово и Нижегородском районе улучшила жизнь 155 тысяч москвичей.

Одной из наиболее серьезных проблем ЮВАО долгие года была сложная транспортная доступность. На дорогах пробки, Таганско-Краснопресненская линия метро перегружена. Улучшить ситуацию помогло МЦК. Для пассажиров этой части города были открыты три станции: "Новохохловская", "Нижегородская", "Андроновка", благодаря чему путь в другие районы города стал удобнее и быстрее.

Затем открыли наземное метро. На МЦД-2 "Курско-Рижский" работают станции Новохохловская с пересадкой на МЦК, Калитники и Москва-Товарная. В планах – строительство станции Серп и Молот, которая объединит МЦД-2 и МЦД-4. Движение по четвертому диаметру с остановками "Чухлинка" и "Нижегородская" запустят уже этой осенью.

Будет удобен для жителей Лефортово и Нижегородского района и третий диаметр со станциями Плющево, Перово, Андроновка, Авиамоторная, Сортировочная.

Привычное метро также развивается в этой части Москвы. Построена Некрасовская линия со станциями "Нижегородская" и "Стахановская". Проходит БКЛ с удобными пересадками на другие ветки. Для обслуживания нового парка метро построено электродепо "Нижегородское" – это позволило не только активнее менять подвижной состав на современные поезда "Москва-2000", но и дало 900 рабочих мест.

Улучшили ситуацию и для автотранспорта: провели реконструкцию шоссе Энтузиастов, Рязанского и Волгоградского проспектов, Нижегородской и Новохохловской улиц. Многим водителям стало удобнее строить маршруты с использованием Московского скоростного диаметра. Для пассажиров общественного транспорта организовали пять новых автобусных межрайонных маршрутов, старые остановочные павильоны заменили современными.

Активно развивается и социальная инфраструктура: за последние годы в Лефортово и Нижегородском построено 6 новых школ и детских садов. Отремонтированы музыкальная школа, библиотеки, центры искусств, спортивные залы.

Делаются ремонты с полным переоснащением в поликлиниках. В ТЦ "Город" (Рязанский пр-т, д.2, к.3) открыт еще один флагманский центр "Мои Документы".

Фото: Телеграм-канал С.Собянина

Не забыты и зоны для прогулок и занятий на свежем воздухе: приведен в порядок Лефортовский парк, идут работы по реабилитации каскада прудов. Отремонтированы скверы в честь героев Отечественной войны 1812 года, 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, у платформы "Сортировочная" и др. В планах на 2023 г. – благоустройство старинной дворянской усадьбы "Строгановские дачи", Парка имени 1 Мая, реабилитация русла реки Нищенка.

Еще одна городская программа, осуществляемая на юго-востоке, – реорганизация бывших промзон. На месте пустырей и полуразрушенных помещений промзоны "Серп и Молот" и ряде других неэффективно используемых площадей появятся новые жилые дома, поликлиника, образовательные учреждения, магазины, офисы, кафе.

Реализуется в ЮВАО и программа реновации. По плану должно быть расселено 132 дома в Лефортово и Нижегородском. Первые жители 26 старых пятиэтажек уже расселяются в удобные современные квартиры.

"Лефортово и Нижегородский – развитие продолжается. А значит более 150 тыс. москвичей получат новые возможности для улучшения качества жизни в своих районах",

– подчеркнул мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее мэр рассказал, какая работа проделана в районах Печатники, Текстильщики и Южнопортовый.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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