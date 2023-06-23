Москва приглашает любознательных и активных на Молодежную неделю

В столице подготовили насыщенную программу мероприятий, посвященных Дню молодежи

Молодежная неделя пройдет в Москве с 27 июня по 9 июля. Организаторы подготовили для молодых жителей столицы мастер-классы по ведению бизнеса, встречи с популярными блогерами, конкурсы и игры.

27 июня в рамках проекта "День без турникетов" пройдет квест "Бизнес-старт". В течение дня 10 команд посетят локации, где нужно будет выполнить задания. Затем команды отправятся в инновационно-образовательный комплекс "Техноград", где состоится бизнес-игра и квиз, дающий дополнительные баллы. Победители получат технологичные подарки и сертификаты, остальные участники также будут отмечены призами. Регистрация команд уже открыта.

В этот же день, 27 июня, в рамках Молодежной недели в технопарке "Наукоград" при МФЮУ откроется молодежная лаборатория DreamLab. Здесь старшеклассники смогут получить реальный опыт в сфере медиа, производства дизайнерской продукции или ИТ под руководством редакторов, продюсеров, маркетологов. Расписание занятий можно узнать на сайте "Наукограда".

28 июня пройдет онлайн-шоу "Бизнес-уик-энд", ориентированное на студентов 18–25 лет, у которых имеется действующий бизнес или планы его открыть. Участников ждет квиз-игра, а также выступления экспертов. В частности, популярный блогер Станислав Асафьев поделится секретами построения личного бренда. Для участия требуется предварительная регистрация.

На 30 июня запланировано онлайн-мероприятие "Карьера с ДКЭ" для участников добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ). Трансляция будет идти на странице проекта в ВК.

Для жителей от 6 лет столицы подготовили особую программу. В детских технопарках Москвы с 3 по 9 июля пройдет акция "ТехноЗнайка". Для ребят проведут бесплатные мастер-классы по созданию мультфильма, столярному делу, сборке электронных схем, робототехнике, программированию, графическому дизайну, сити-фермерству и пр. Выбрать интересующее занятие и записаться можно на сайте.

Ранее мэр Сергей Собянин расширил перечень специальностей для именных стипендий студентам.