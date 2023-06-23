Собянин рассказал о масштабной работе по комплексному благоустройству заброшенных территорий

Собянин рассказал о масштабной работе по комплексному благоустройству заброшенных территорий
Фото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
На месте пустырей возникают красивые парки, скверы, площадки для отдыха и занятий спортом

Москва реализует комплексную программу по благоустройству. Она затрагивает, в том числе, бывшие промзоны, заброшенные территории и пустыри – на их месте возникают общественные пространства, где приятно провести время. О некоторых таких проектах рассказал мэр Сергей Собянин.

Градоначальник особо подчеркивает, что новые парки, скверы, детские и спортивные площадки не просто радуют местных жителей, которые ими пользуются, но и в целом улучшают облик Москвы.

"В районе Академический одноименный парк появился на месте гаражей и хозпостроек. В нем создали спортивно-игровой кластер с футбольным и баскетбольным полями, детские площадки и места для отдыха",

– приводит mos.ru слова Сергея Собянина. Посетителей парка, обустроенного между улицей Дмитрия Ульянова, НМИЦ эндокринологии и проспектом 60-летия Октября, встречают три большие фигуры динозавров - травоядные олоротитан и эласмотерий, а также хищник ивантозавр.

Еще пример: полузаброшенные территории в Марьино после благоустройства вошли в состав парка 850-летия Москвы, который пользуется заслуженной популярностью не только у местных жителей, но туда приезжают гулять и из других районов города.

Центр технических видов спорта "Москва" площадью 27,4 га создан в Печатниках на месте бывшей свалки. Там сделали трассу мотокросса, многофункциональную трассу для авто– и мотоспорта, зону картинга, велотрассу с контруклонами, скейт-парк. Причем все это на таком уровне, что здесь проводят профессиональные и любительские соревнования. Кроме того, там, конечно, есть интересные детские игровые площадки, места для пикников, дорожки для прогулок и бега.

На месте бывшего Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе в Хорошевском районе теперь замечательный парк с прудом, музыкальным сухим фонтаном в 245 струй, зеркальным лабиринтом.

Особо стоит сказать о парке "Зарядье". Он был открыт на месте гостиницы "Россия" в 2017 году. Здесь к услугам жителей и гостей столицы и многофункциональный концертный зал, и пять ландшафтных зон (лес, степь, луг, тундра и сухие субтропики), и комплекс медиаразвлечений, где можно, к примеру, совершить виртуальный полет над Россией и Москвой, и уникальная смотровая площадка над рекой.

РанееСергей Собянин сообщил об открытии обновленного павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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