Сергей Собянин рассказал, как новые дороги и станции метро улучшили транспортное обслуживание жителей трех районов ЮВАО

До соседних округов теперь можно добраться за 5 минут

Печатники, Текстильщики и Южнопортовый районы Москвы насчитывают порядка 265 тысяч человек. Здесь реализуют малые и большие проекты, благодаря которым жизнь горожан становится благополучнее и комфортнее, указал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, новая пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию позволила жителям всех трех районов выбрать множество новых вариантов поездок по Москве. Экономия времени составила 20-30 минут за счет отсутствия использования наземного транспорта.

"С удобными пересадками с БКЛ на другие линии можно не ехать в центр, а в соседние районы доезжать за 5 минут", – подчеркнул Собянин.

Большой вклад сделан в развитие столичной дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, реконструкция Волгоградского проспекта позволила улучшить транспортную ситуацию на юго-востоке Москвы. Двухуровневая развязка на пересечении с Волжским бульваром позволила увеличить пропускную способность транспортного узла. А Кожуховский мост длиной в 783 метра в несколько раз сократил путь из Печатников до "Острова мечты" и Южного речного вокзала.

Впереди – завершение дорожных работ по южному участку Московского скоростного диаметра. Трасса улучит транспортное обслуживание уже для 22 районов Москвы – включая Печатники, Текстильщики и Южнопортовый.

"Для улучшения межрайонных связей организовано 13 новых маршрутов наземного транспорта. Быстрее и проще стало добираться автобусом до поликлиник, школ, центров социального обслуживания и других общественных мест. Установлено 165 современных остановочных павильонов", – добавил градоначальник.

