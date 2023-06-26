Выпускные для школьников перенесены на ближайший выходной

Все ограничения, введенные в Москве в субботу, 24 июня, в связи с объявлением режима контртеррористической операции, отменены. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, 26 июня.

"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима КТО",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр еще раз заверил москвичей, что все выпускные для школьников, которые не получилось провести в минувшие выходные, пройдут в субботу, 1 июля.

Собянин также поблагодарил москвичей за проявленное спокойствие и понимание.