В Москве отменены все ограничения, связанные с режимом КТО - Собянин

В Москве отменены все ограничения, связанные с режимом КТО - Собянин
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Выпускные для школьников перенесены на ближайший выходной

Все ограничения, введенные в Москве в субботу, 24 июня, в связи с объявлением режима контртеррористической операции, отменены. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, 26 июня.

"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима КТО",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр еще раз заверил москвичей, что все выпускные для школьников, которые не получилось провести в минувшие выходные, пройдут в субботу, 1 июля. 

Собянин также поблагодарил москвичей за проявленное спокойствие и понимание.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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