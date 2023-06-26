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Все ограничения, введенные в Москве в субботу, 24 июня, в связи с объявлением режима контртеррористической операции, отменены. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, 26 июня.
"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима КТО",
– написал Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр еще раз заверил москвичей, что все выпускные для школьников, которые не получилось провести в минувшие выходные, пройдут в субботу, 1 июля.
Собянин также поблагодарил москвичей за проявленное спокойствие и понимание.
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