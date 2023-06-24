Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

Появились недостоверные сведения о ситуации в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным жителям, призвав их доверять только проверенной и надежной информации на фоне введения в режима КТО в городе. Он подчеркнул, что сейчас поступает много информации о перекрытии движения на въездах и выездах из города, однако эти сведения не соответствуют действительности.

По словам Собянина, в столице могут возникать проблемы с движением транспорта, но они вызваны усилением мер по проведению проверочных мероприятий.

"Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении Президент, наша сила сегодня – в нашем единстве и консолидации общества", – отметил градоначальник.