Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились недостоверные сведения о ситуации в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным жителям, призвав их доверять только проверенной и надежной информации на фоне введения в режима КТО в городе. Он подчеркнул, что сейчас поступает много информации о перекрытии движения на въездах и выездах из города, однако эти сведения не соответствуют действительности.

По словам Собянина, в столице могут возникать проблемы с движением транспорта, но они вызваны усилением мер по проведению проверочных мероприятий.

"Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении Президент, наша сила сегодня – в нашем единстве и консолидации общества", – отметил градоначальник.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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