Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем

Ситуация в стране остается сложной

Для минимизации различных рисков в столице понедельник 26 июня будет нерабочим днем. Исключения коснутся только органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он попросил столичных жителей максимально воздерживаться от поездок по городу, отдельно подчеркнув, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Собянин также указал, что сообщать обо всех нештатных ситуациях в Москве можно по номеру 112.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности", – подытожил мэр.