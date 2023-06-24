Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем

Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем
Фото: unsplash.com
Ситуация в стране остается сложной

Для минимизации различных рисков в столице понедельник 26 июня будет нерабочим днем. Исключения коснутся только органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он попросил столичных жителей максимально воздерживаться от поездок по городу, отдельно подчеркнув, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. 

Собянин также указал, что сообщать обо всех нештатных ситуациях в Москве можно по номеру 112. 

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности", – подытожил мэр.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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