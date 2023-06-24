В столице усилены меры безопасности

Массовые мероприятия в Москве отменены. Об этом сообщил утром в субботу, 24 июня, мэр Сергей Собянин, пояснив, что этого требует введенный в городе режим контртеррористической операции.

При этом глава столицы подчеркнул, что все службы столицы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.

"Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему",

– поблагодарил Сергей Собянин граждан в своем телеграм-канале. Ранее он сообщил, что в Москве усилены меры безопасности.