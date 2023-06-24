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Массовые мероприятия в Москве отменены. Об этом сообщил утром в субботу, 24 июня, мэр Сергей Собянин, пояснив, что этого требует введенный в городе режим контртеррористической операции.
При этом глава столицы подчеркнул, что все службы столицы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.
"Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему",
– поблагодарил Сергей Собянин граждан в своем телеграм-канале. Ранее он сообщил, что в Москве усилены меры безопасности.
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