Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
В столице усилены меры безопасности

Массовые мероприятия в Москве отменены. Об этом сообщил утром в субботу, 24 июня, мэр Сергей Собянин, пояснив, что этого требует введенный в городе режим контртеррористической операции.

При этом глава столицы подчеркнул, что все службы столицы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.

"Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему",

– поблагодарил Сергей Собянин граждан в своем телеграм-канале. Ранее он сообщил, что в Москве усилены меры безопасности.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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