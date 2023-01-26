Собянин поддержал одну из самых престижных наград в сфере гуманитарных наук – Макариевские премии

В этом году конкурс пройдет в семи номинациях

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выделенных средствах для проведения конкурса на соискание Макариевских премий, которые учредили в память о митрополите Московском и Коломенском Макарии (Булгакове). Речь идет об одной из наиболее престижных отечественных наград академического уровня. Учредителями выступили Русская православная церковь, РАН, а также правительство Москвы.

В этом году конкурс проведут по гуманитарным наукам в семи номинациях. До 1 апреля к конкурсу допустят научные труды, изданные в период с 2020 по 2023 годы, включая неопубликованные работы. Город выделил 27,62 млн рублей на организацию конкурса в этом году. Соответствующее постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Конкурс научных трудов на соискание Макариевских премий проводится ежегодно. Один год – по гуманитарным наукам, другой – по естественным.

Митрополит Макарий – крупнейший общественник, историк и богослов. Именно его рукой написаны такие труды, как "История Русской церкви", "Православно-догматическое богословие". В 1867 году Макарий пожертвовал России 120 тыс. рублей, вырученные на продаже своих сочинений, для ежегодного присуждения премий за лучшие труды в богословии и светским науках