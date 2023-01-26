Собянин поддержал одну из самых престижных наград в сфере гуманитарных наук – Макариевские премии

Собянин поддержал одну из самых престижных наград в сфере гуманитарных наук – Макариевские премии
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В этом году конкурс пройдет в семи номинациях

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выделенных средствах для проведения конкурса на соискание Макариевских премий, которые учредили в память о митрополите Московском и Коломенском Макарии (Булгакове). Речь идет об одной из наиболее престижных отечественных наград академического уровня. Учредителями выступили Русская православная церковь, РАН, а также правительство Москвы.

В этом году конкурс проведут по гуманитарным наукам в семи номинациях. До 1 апреля к конкурсу допустят научные труды, изданные в период с 2020 по 2023 годы, включая неопубликованные работы. Город выделил 27,62 млн рублей на организацию конкурса в этом году. Соответствующее постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Конкурс научных трудов на соискание Макариевских премий проводится ежегодно. Один год – по гуманитарным наукам, другой – по естественным. 

Митрополит Макарий – крупнейший общественник, историк и богослов. Именно его рукой написаны такие труды, как "История Русской церкви", "Православно-догматическое богословие". В 1867 году Макарий пожертвовал России 120 тыс. рублей, вырученные на продаже своих сочинений, для ежегодного присуждения премий за лучшие труды в богословии и светским науках

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Западе объявили подготовку к ядерной войне с Россией

Власти опасаются, что Москва первой нанесет удар

Белый дом озвучил будущее Украины после завершения СВО

Американцы начали готовиться к перемирию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей