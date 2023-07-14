Агентство креативных индустрий поддержало более 4000 предпринимателей – Собянин

Активнее всего сейчас развиваются направления дизайна, моды, кино и анимации

За три года своего существования столичное Агентство креативных индустрий (АКИ) поддержало свыше четырех тысяч предпринимателей и провело около 40 крупных мероприятий и конкурсов для представителей творческих производственных направлений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше 26% представителей креативных отраслей со всей России работают именно в Москве. Активнее всего развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В связи с этим понятно стремление столичных властей поддержать отрасль и создать условия для развития.

Так, по инициативе АКИ были запущены такие востребованные среди предпринимателей творческих направлений проекты, как "Фабрика дизайна", "Дизайн-цех", "Арт-фабрика", "Фабрика легпрома", "Арт.Практикум", "Российская креативная неделя. Москва Фест".

Поддерживает АКИ и крупнейшие ярмарки современного искусства, например, blazar, Cosmoscow и "Арт Москва", где и профессионалы, и новички арт-индустрии могут бесплатно выставить свои работы и заработать на их продаже.

Для топ-менеджеров сферы креативных индустрий организован курс по изучению интеллектуального права "ПРО.Креатус": уже открыта запись на второй поток.

При необходимости АКИ может оказать и финансовую поддержку. К примеру, в 2022 г. столичным кинотеатрам было выделено 300 млн руб., за счет чего удалось сохранить столь важную для москвичей досуговую инфраструктуру.

Ранее мэр Москвы пригласил всех на городской гастрономический фестиваль "Вкусы России".