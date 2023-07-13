Фестиваль "Вкусы России" за неделю посетили 1,2 миллиона человек - Собянин

Фестиваль "Вкусы России" за неделю посетили 1,2 миллиона человек - Собянин
Фото: Соцсеть С.Собянина
На различных площадках представлено более 330 брендов отечественных продуктов

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили одну из площадок московского фестиваля "Вкусы России".

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" проходит в столице второй раз и снова пользуется огромной популярностью среди москвичей и гостей города. Только за неделю его посетителями стали 1,2 миллиона человек. В четверг, 13 июля, на одной из центральных площадок, которая находится на переходе от площади Революции к Манежной площади, побывали Сергей Собянин и Дмитрий Патрушев.

"Главная задача – показать богатство гастрономической культуры страны, дать возможность попробовать блюда всех регионов России и поддержать производителей",

– отметил мэр Москвы, приглашая всех жителей совершить уникальное гастрономическое путешествие недалеко от дома.

В этом году открыто 26 площадок фестиваля "Вкусы России" в разных районах столицы. Свою продукцию представляют более 330 участников из разных уголков страны. Здесь и олюторская сельдь, и смоленские пряники, и краснодарские стейки, калининградские окорока, бурятские буузы, дагестанские кебабы, адыгейские сыры, и многое-многое другое – все можно попробовать и приобрести.

Фестиваль продлится до 16 июля.

Ранее в Москве с успехом прошла "Рыбная неделя".

Источник: VK Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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