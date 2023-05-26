Собянин: более 300 столичных ресторанов разработали специальное меню к "Рыбной неделе в Москве"

На гастрономический фестиваль доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов

В Москве открылся седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". На 26 площадках в центре и округа ценители морских даров могут попробовать все, что душе угодно.

Проект "Московские сезоны" предлагает широчайший ассортимент - черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Вся продукция приезжает напрямую от поставщиков, которыми выступают рыбозаводчики и рыболовецкие предприятия. На фестиваль уже доставили свыше 259 тонн рыбы с морепродуктами. Всем хватит и мидий, и окуня, и корюшки, и рапанов.

В фестивале участвуют свыше 300 магазинов, более 120 рынков и ярмарок. На время проведения мероприятия они установят "акционные" цены и побалуют всех желающих дегустациями.

Естественно, можно отведать не только морепродуктов в "сухом" виде – разработаны сотни блюд для меню фестиваля: расстегай с треской, фишстроганов из мурманской трески, камчатская треска с картофельным пюре, треска с соусом сальса и картофельным пюре и множество, множество других не менее вкусных яств.

Для участия в мероприятиях фестиваля необходимо заранее регистрироваться.





