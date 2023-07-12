Цифровой двойник, экстрим-парк и гастрофестиваль: что ждет гостей Московского урбанфорума в "Лужниках"

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"Лужники" станут одной из площадок Московского урбанистического форума – 2023. Помимо тематических экспозиций, для москвичей и гостей столицы здесь подготовлена масштабная развлекательная фестивальная программа.
Выставочная программа форума рассчитана на 41 день. На это время олимпийский комплекс "Лужники" станет настоящим "городом в городе". Различные департаменты правительства Москвы представят более 30 тематических пространств, посвященных реализованным и будущим планам развития города. Да и сами "Лужники" с прилегающей набережной можно назвать экспонатом, демонстрирующим высокие стандарты московской городской среды, считает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Москва динамично развивается. В “Лужниках” мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра "Мой район",
– отметила Наталья Сергунина.
Фестивальная программа МУФ-2023 в "Лужниках" очень разнообразна. Так, в павильоне Департамента информационных технологий можно будет познакомиться с цифровым двойником Москвы и совершить интерактивное путешествие по городу.
На площадке Департамента культуры Москвы выступят артисты, творческие коллективы, актеры уличных театров и цирка.
Департамент спорта предлагает посетителям попробовать себя в сапбординге, вейкбординге и серфинге на искусственной волне. В дни форума состоятся также полумарафон, соревнования по киберспорту и пр.
Департамент предпринимательства и инновационного развития представит товары и услуги столичных предпринимателей в рамках фестиваля "Сделано в Москве".
Маленьких и взрослых гостей фестиваля в "Лужниках" ждут также зоны настольных игр, городской рыбалки, гастрофестиваль, 30-метровое колесо обозрения.
Московский урбанфорум в этом году пройдет с 1 августа по 10 сентября на нескольких крупных площадках.
Несколько лет локация была закрыта для туристов