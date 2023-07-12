Цифровой двойник, экстрим-парк и гастрофестиваль: что ждет гостей Московского урбанфорума в "Лужниках"

Цифровой двойник, экстрим-парк и гастрофестиваль: что ждет гостей Московского урбанфорума в "Лужниках"
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Интересно будет как взрослым, так и детям

"Лужники" станут одной из площадок Московского урбанистического форума – 2023. Помимо тематических экспозиций, для москвичей и гостей столицы здесь подготовлена масштабная развлекательная фестивальная программа.

Выставочная программа форума рассчитана на 41 день. На это время олимпийский комплекс "Лужники" станет настоящим "городом в городе". Различные департаменты правительства Москвы представят более 30 тематических пространств, посвященных реализованным и будущим планам развития города. Да и сами "Лужники" с прилегающей набережной можно назвать экспонатом, демонстрирующим высокие стандарты московской городской среды, считает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москва динамично развивается. В “Лужниках” мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра "Мой район",

– отметила Наталья Сергунина.

Фестивальная программа МУФ-2023 в "Лужниках" очень разнообразна. Так, в павильоне Департамента информационных технологий можно будет познакомиться с цифровым двойником Москвы и совершить интерактивное путешествие по городу.

На площадке Департамента культуры Москвы выступят артисты, творческие коллективы, актеры уличных театров и цирка.

Департамент спорта предлагает посетителям попробовать себя в сапбординге, вейкбординге и серфинге на искусственной волне. В дни форума состоятся также полумарафон, соревнования по киберспорту и пр.

Департамент предпринимательства и инновационного развития представит товары и услуги столичных предпринимателей в рамках фестиваля "Сделано в Москве".

Маленьких и взрослых гостей фестиваля в "Лужниках" ждут также зоны настольных игр, городской рыбалки, гастрофестиваль, 30-метровое колесо обозрения.

Московский урбанфорум в этом году пройдет с 1 августа по 10 сентября на нескольких крупных площадках.

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Египет пригласил россиян на "пляж смерти"

Несколько лет локация была закрыта для туристов

ЦБ бьет тревогу: в экономике России возникли серьезные проблемы

Подобного не было со времен пандемии в 2020-ом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей