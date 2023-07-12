Цифровой двойник, экстрим-парк и гастрофестиваль: что ждет гостей Московского урбанфорума в "Лужниках"

Интересно будет как взрослым, так и детям

"Лужники" станут одной из площадок Московского урбанистического форума – 2023. Помимо тематических экспозиций, для москвичей и гостей столицы здесь подготовлена масштабная развлекательная фестивальная программа.

Выставочная программа форума рассчитана на 41 день. На это время олимпийский комплекс "Лужники" станет настоящим "городом в городе". Различные департаменты правительства Москвы представят более 30 тематических пространств, посвященных реализованным и будущим планам развития города. Да и сами "Лужники" с прилегающей набережной можно назвать экспонатом, демонстрирующим высокие стандарты московской городской среды, считает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москва динамично развивается. В “Лужниках” мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра "Мой район",

– отметила Наталья Сергунина.

Фестивальная программа МУФ-2023 в "Лужниках" очень разнообразна. Так, в павильоне Департамента информационных технологий можно будет познакомиться с цифровым двойником Москвы и совершить интерактивное путешествие по городу.

На площадке Департамента культуры Москвы выступят артисты, творческие коллективы, актеры уличных театров и цирка.

Департамент спорта предлагает посетителям попробовать себя в сапбординге, вейкбординге и серфинге на искусственной волне. В дни форума состоятся также полумарафон, соревнования по киберспорту и пр.

Департамент предпринимательства и инновационного развития представит товары и услуги столичных предпринимателей в рамках фестиваля "Сделано в Москве".

Маленьких и взрослых гостей фестиваля в "Лужниках" ждут также зоны настольных игр, городской рыбалки, гастрофестиваль, 30-метровое колесо обозрения.

Московский урбанфорум в этом году пройдет с 1 августа по 10 сентября на нескольких крупных площадках.