Самую большую голограмму в России представят в "Манеже" на МУФ-2023

Самую большую голограмму в России представят в "Манеже" на МУФ-2023
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
На выставочном пространстве в центре столицы покажут главные достижения Москвы в сфере транспорта

Центральный выставочный зал столицы станет частью масштабной экспозиции "Год нового транспортного каркаса" в рамках Московского урбанистического форума – 2023.  Бесплатная выставка "Станция Манеж" пройдет в двух шагах от Кремля с 16 августа по 10 сентября.

Посетители выставки узнают о самых крупных транспортных проектах столицы, в том числе о Московских центральных диаметрах, объединивших Москву и Подмосковье с помощью скоростного транспорта нового формата. Расскажут москвичам и гостям города про Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию метро, об электрическом речном транспорте.

Выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Встречать посетителей будут два самых современных вагона – "Иволга 3.0" и "Москва 2020" – в натуральную величину. А на самой выставке можно будет прокатиться на уменьшенных копиях действующих вагонов метро и МЦД и даже попробовать себя в качестве машиниста.

"Мы подготовили уникальную выставку, где посетители смогут взглянуть на транспортную систему столицы по-новому, попробовать себя в роли сотрудников транспорта и узнать, как изменится наш город в будущем",

– отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По словам организаторов, гости выставки увидят самую большую голограмму в России и смогут побывать на экскурсии внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5.

XII Московский урбанистический форум будет проходить с 1 августа по 10 сентября 2023 года на разных площадках, в том числе в парке "Зарядье", в спортивном комплексе "Лужники", в ЦВЗ "Манеж" и в Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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