В этом году в Москве появится 94 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов — Собянин

В этом году в Москве появится 94 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов — Собянин
Фото: t.me/mos_sobyanin
Столица расширяет собственный парк экологического транспорта

В настоящее время по московским улицам курсирует 1055 электробусов – в ближайшие годы власти столицы планируют расширить общий парк этого транспорта в два раза (до 2255). Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Для этого расширим сеть ультрабыстрых зарядных станций – до конца 2024 года в Москве их будет больше 380. 94 станции подключим в этом году по 12 адресам", – рассказал Собянин.

Контракты на поставку дополнительной техники были подписаны Москвой с отечественными производителями. Тысяча единиц транспорта будет представлена "КамАзом", еще две сотни предоставит "Группа ГАЗ".

Для расширения парка в столице будет расширена сеть ультрабыстрых зарядных станций – до конца 2024 года в городе их будет более 380. 94 станции будут подключены в 2023-м уже по двенадцати адресам.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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