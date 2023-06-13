В этом году в Москве появится 94 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов — Собянин

Столица расширяет собственный парк экологического транспорта

В настоящее время по московским улицам курсирует 1055 электробусов – в ближайшие годы власти столицы планируют расширить общий парк этого транспорта в два раза (до 2255). Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Для этого расширим сеть ультрабыстрых зарядных станций – до конца 2024 года в Москве их будет больше 380. 94 станции подключим в этом году по 12 адресам", – рассказал Собянин.



Контракты на поставку дополнительной техники были подписаны Москвой с отечественными производителями. Тысяча единиц транспорта будет представлена "КамАзом", еще две сотни предоставит "Группа ГАЗ".

Для расширения парка в столице будет расширена сеть ультрабыстрых зарядных станций – до конца 2024 года в городе их будет более 380. 94 станции будут подключены в 2023-м уже по двенадцати адресам.