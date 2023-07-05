Муниципальные депутаты поддержали Собянина в качестве кандидата на должность мэра

Муниципальные депутаты поддержали Собянина в качестве кандидата на должность мэра
Фото: Сергей Киселев/ АГН Москва
Решение по регистрации будет принято МГИК в ближайшее время

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком пакет документов, необходимых для регистрации в качестве претендента на должность мэра на выборах-2023, в том числе подписи столичных депутатов.

Действующий мэр Москвы представил в городскую избирательную комиссию нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований столицы, уточняет АГН "Москва".

Решение по регистрации кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина должно быть принято в ближайшее время.

Очередные выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Помимо Собянина, на пост столичного градоначальника претендуют еще 11 человек.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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