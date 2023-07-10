Собянин предложил москвичам выбрать лучший городской проект MUF Community Awards 2023

Онлайн-голосование уже открыто

Победителей премии MUF Community Awards 2023 определят москвичи. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Москва поощряет проекты и инициативы, направленные на развитие города и улучшение жизни населения. Специально для этого в рамках Московского урбанистического форума объявлена премия MUF Community Awards. В 2023 году она состоит из 14 номинаций, среди которых социальные, культурные, спортивные, образовательные и пр.

Из большого списка организаций и людей, работающих на благо города, номинантов отбирает экспертный совет. Но окончательно победу присуждают сами жители столицы. Для этого на странице премии запущено электронное голосование. Там же можно подробнее почитать про премию и номинантов. Церемония награждения состоится в "Зарядье" 18 августа.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на различных столичных площадках. Ранее "Утро" уже рассказывало, какую программу подготовили в Зарядье и что ожидает посетителей ЦВЗ "Манеж".