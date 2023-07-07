Собянин рассказал о необычных местах для бракосочетания в Москве

Собянин рассказал о необычных местах для бракосочетания в Москве
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Создать семью можно как под самыми облаками, так и глубоко под землей

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Многие влюбленные традиционно выбирают эту дату для бракосочетания, а поскольку в этом году праздник выпадает на субботу, то свадеб будет особенно много. Ожидается, что в этот день поженятся почти 1000 пар. Город, со своей стороны, делает все, чтобы этот момент стал для молодоженов поистине незабываемым и радостным, сообщил Сергей Собянин.

Помимо ЗАГСов и Дворцов бракосочетания, москвичи могут зарегистрировать брак и в других местах, напомнил мэр.

"В этом году запустили уже пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" – выездную регистрацию брака в 30 с лишним локациях по всей Москве, от старинных усадеб до небоскребов Москва-Сити",

– отметил Сергей Собянин в своем блоге. В частности, создать семью можно высоко над землей – в кабинке самого большого в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы". Можно выбрать старинную усадьбу, например, Оперный дом музея-заповедника "Царицыно", или даже заказать церемонию на борту речного трамвайчика или на станции метро.

По официальным данным, на выездных площадках столицы поженились уже более 40 тысяч пар москвичей. Список доступных для регистрации брака необычных и романтических мест постоянно пополняется. Для тех, кто предпочитает классическую церемонию, предлагается большой выбор ЗАГСов – во многих из них сделан современный ремонт. А те, кто не планирует в этот день торжество, могут просто прийти в центр госуслуг "Мои документы" и расписаться без лишней помпезности. Москва предлагает молодоженам услуги на любой вкус!

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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