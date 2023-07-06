Москва продлит поддержку семей участников СВО – Собянин

Москва продлит поддержку семей участников СВО – Собянин
Фото: Максим Мишин / АГН Москва
Статус ветерана боевых действий гарантирует получение соответствующих льгот на постоянной основе

Весь комплекс мер социальной поддержки, который сейчас город оказывает бойцам СВО и их семьям, сохранится и после окончания боевых действий. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На встрече с активистами Юго-Восточного округа градоначальнику задали вопрос, планируется ли в будущем продлевать меры поддержки и социальные льготы, которыми сейчас пользуются военнослужащие в зоне СВО и их родственники.

"Да, сохраним все недавно введенные меры поддержки",

– заверил мэр. Он напомнил, что все военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, получают статус ветерана и имеют соответствующие льготы. Этот статус сохраняется за ними навсегда. Следовательно, и члены их семей могут рассчитывать на меры городской поддержки, которыми пользуются сейчас.

В частности, дети участников СВО будут получать бесплатное горячее питание в школах, смогут попасть в детсад без очереди и т.д.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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