Москва станет конечной точкой маршрута культурно-образовательного проекта "Поезд памяти" - Собянин

Ребята посещают места боевой славы времен Великой Отечественной войны

Сергей Собянин встретился 5 июля с участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Местом встречи и общения стал знаменитый Музей Победы на Поклонной горе.

Цель проекта, который по решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко реализуется под эгидой Союзного государства, – дать возможность старшеклассникам пройтись по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны, а также пообщаться с единомышленниками, завести новых друзей, узнать много нового о жизни, культуре и быте разных народов.

В этом году в поездку на "Поезде Памяти" отправились 200 ребят из России, Белоруссии, Армении и Киргизии. 22 июня они побывали в Брестской крепости, а затем отправились в историческое путешествие. В целом они посетили 5 белорусских и 7 российских городов. Финальной точкой маршрута стала Москва. Здесь ребятам проведут экскурсию, в том числе они смогут возложить цветы к Вечному огню у стен Кремля.

"Благодарю вас, ребята, за ту важную работу, что вы проводите. Желаю вам интересных дней в Москве!",

– обратился Сергей Собянин к участникам проекта.