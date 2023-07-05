Основные работы по реконструкции улично-дорожной сети в "Москва-Сити" завершат в 2023 году - Собянин

У загруженного Кутузовского проспекта скоро появится удобный дублер

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта является крупнейшим на сегодняшний день дорожным проектом в Москве. Важной его частью станет новая шестиполосная вылетная магистраль, которая пройдет от "Москвы-Сити" до МКАД и далее к подмосковному Одинцово. Подробно о проекте рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, общая протяженность этого участка дороги со съездами и искусственными сооружениями, включая три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку, составит более 20 км. Магистраль протянется от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Затем ее выведут на Северный обход города Одинцово в Московской области.

Понятно, что такой масштабный проект включает в себя не только прокладку дорожного полотна. Требуется реконструкция имеющейся улично-дорожной сети, а также возведение необходимой инфраструктуры на всем пространстве вокруг Северного дублера.

В частности, изменения затронут геометрию проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице. Будут отремонтированы съезд и выезд на магистраль в зоне ТТК. Причал на Пресненской набережной благоустроят. По всему маршруту переделают водосток, установят светофоры, фонари и камеры фотовидеофиксации, и т.д. План очень большой, но его реализация идет активно.

"Основные строительно-монтажные работы планируем закончить в этом году",

– заверил Сергей Собянин.

Ранее Собянин рассказал о планах благоустройства набережных в столице.