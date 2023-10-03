Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у ледового дворца в Ясеневе

У местных жителей появился новый центр притяжения

Рядом с новым ледовым дворцом в Ясенево появилась зеленая территория для прогулок и отдыха. О благоустройстве рассказал Сергей Собянин – мэр поведал, во что превратились семь гектаров открытого пространства между Тарусской и Ясногорской улицами.

Когда-то это место было унылым и плохо освещенным пустырем для вечерних прогулок с собакой или прохода для метро. А в 2023 году тут появился Центр фигурного катания Этери Тутберидзе и отличный зеленый сквер.

При работе ландшафтные дизайнеры учитывали общую концепцию застройки – выбор был сделан в пользу регулярного сада со строгими линиями новых пешеходных дорожек и прогулочных аллей, высадили более сорока крупномерных кленов, 3300 кустов кизильника, метельчатой гортензии и других растений. И это не предел.

"Осенью-весной озеленение будет продолжено – планируется высадить еще порядка 150 крупномеров и свыше 1230 кустарников. Среди них неизменно любимые москвичами липы, черемуха, яблони, сирень, рябинник, смородина и боярышник", – добавил Собянин.

А в уютных зонах отдыха можно посидеть и понаслаждаться тишиной.

По просьбе горожан установлена сцена с навесом и амфитеатром на 1300 человек. Для детей устроили шесть игровых зон, а также спортивные зоны. В сквере можно поиграть в стритбол, универсальный баскетбол, мини-футбол, позаниматься воркаутом или сходить на силовые тренажеры.

"Не забыли и про собачников. Раньше здесь не было специальной площадки, теперь такую организовали со стороны Тарусской улицы. Ее оснастили снарядами для тренировки и дрессировки собак, а также лавочками и навесами для хозяев", – уточнил Собянин.

В районе, добавил Собянин, появился новый центр притяжения.