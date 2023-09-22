Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-востоке Москвы

Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-востоке Москвы
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Прогулочные зоны стали более комфортными и привлекательными

За последний год Северо-Восточный округ столицы заметно преобразился. Там привели в порядок многие улицы, парковые зоны, спортивные сооружения, детские площадки. О самых интересных проектах благоустройства в СВАО рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая работа проведена провели в парке "Долгие пруды" Северного района. Сохраняя экологический баланс, лесной массив в центре парка оставили нетронутым, только поправили пешеходные дорожки и установили лавочки. А ближе к домам оборудовали площадки для игр и спортивных занятий, зоны тихого отдыха, интересный детский комплекс с большой песочницей, балансирами, батутами. У воды оборудовали две смотровые площадки.

"С учетом пожеланий жителей обустроили сцену с амфитеатром для проведения районных праздников и мероприятий",

– отметил Серей Собянин.

Современный облик обрел стадион в Тенистом проезде в Свиблове. Теперь он гораздо удобнее для зрителей, а футболисты могут заниматься на новом поле с искусственным газоном и дренажной системой. Вокруг стадиона – беговые дорожки, площадки для тенниса, волейбола, тренажеры под навесами.

Фото: Телеграм-канал С.Собянина

В районе Марьина Роща благоустроили сквер на площади Борьбы. Он посвящен произведению В. Ерофеева "Москва – Петушки". В рамках проекта площадь привели в порядок, сохранив ее исторический облик. Скульптуры развернули друг к другу, а между ними протянули имитацию железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой. Рядом поставили стенд со справочной информацией о героях литературного произведения. Помимо этого, вокруг обновили дорожки, установили новые скамейки и шахматные столы, оборудовали спортивную зону с турниками, дополнительно озеленили территорию.

Это лишь некоторые примеры реализованных проектов, благодаря которым жители СВАО получили обновленные общественные пространства, где приятно гулять и активно проводить время.

Ранее Сергей Собянин распорядился провести комплексный ремонт 55 спортивных сооружений в Москве.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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